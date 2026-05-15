Будущий главный тренер сборной Украины тайно обручился перед своим назначением

Избранницей Андреа Мальдеры стала итальянская телеведущая и журналистка.
Сегодня, 11:55       Автор: Игорь Мищук
Итальянский специалист Андреа Мальдера, который вскоре должен возглавить сборную Украины, перед своим назначением завязал с холостяцкой жизнью.

54-летний тренер обручился, а его избранницей является итальянская телеведущая и журналистка Бенедетта Радаэлли, с которой он пребывает в отношениях, очевидно, уже несколько лет.

Сам Мальдера пока публично не комментировал новость о новом этапе отношений со своей возлюбленной, однако о помолвке стало известно из Instagram девушки.

На своей странице в социальной сети Радаэлли опубликовала фото, на котором на левой руке Андреа поклонники заметили кольцо, а сама Бенедетта держит в руках букет. Телеведущая указала, что датой торжественного события, очевидно, является еще 25 марта.

Радаэлли является поклонницей Милана и знакома с легендой "россонери" и бывший тренером сборной Украины Андреем Шевченком, в тренерском штабе которого в национальной команде ранее работал Мальдера.

Ожидается, что Мальдера в понедельник, 18 мая, должен прибыть в Украину, после чего будет официально объявлено о его назначении на пост тренера украинской сборной.

Напомним, что во главе сборной Украины Мальдера сменит Сергея Реброва, который покинул занимаемую должность 22 апреля после провала в квалификации чемпионата мира-2026.

