Шевченко сообщил, когда примут решение по поводу Реброва во главе сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о будущем на занимаемой должности нынешнего главного тренера сборной Сергея Реброва.

Руководитель УАФ сообщил, что окончательное решение по поводу наставника национальной команды будет принято до конца апреля.

"Попасть на чемпионат мира через европейскую квалификацию непросто. Но это не снимает ответственности за результат. Нужно сделать взвешенные шаги, чтобы улучшить результат. До конца этого месяца мы примем финальное решение в пользу будущего сборной.

Нам нужно подготовиться к Лиге Наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы. Мы отдаем себе отчет в реальном положении дел в Украине, но не останавливаемся и уже сейчас работаем над облегчением потерь от ограничений войны", - сказал Шевченко на Конгрессе УАФ.

