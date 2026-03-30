"Все будет сделано как можно лучше": Ребров отреагировал на слухи о продлении контракта

Тренер сборной Украины высказался о своем пребывании во главе национальной команды.
Вчера, 21:18       Автор: Игорь Мищук
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном продлении своего близкого к завершению контракта с Украинской ассоциацией футбола.

Наставник "сине-желтых" отметил, что этот вопрос будет обсуждаться после ближайшего спарринга с Албанией и будет принято лучшее решение в интересах команды и страны.

Читай также: Ребров готов рассмотреть продление контракта со сборной Украины - источник

"Я прокомментировал уже после игры то, что происходит. Мне нужно встретиться после этой игры с президентом федерации и решить все.

Поверьте, мы решим и все будет сделано как можно лучше для нашей команды и нашей страны", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что 26 марта сборная Украины потерпела поражение 1:3 от Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 и прекратила борьбу за выход в финальную часть мирового первенства.

Следующий поединок украинская национальная команда проведет во вторник, 31 марта, встретившись в спарринге с Албанией.

Ранее главный тренер сборной Албании высказался о товарищеском матче с Украиной.

Статьи по теме

"Должны биться за Украину, себя, наше лицо": Ребров рассказал о настрое на матч с Албанией "Должны биться за Украину, себя, наше лицо": Ребров рассказал о настрое на матч с Албанией
"Очень мощная сборная": Ребров назвал причины поражения от Швеции "Очень мощная сборная": Ребров назвал причины поражения от Швеции
Представители Динамо забрали награды лучшим игроку и тренеру февраля-марта в УПЛ Представители Динамо забрали награды лучшим игроку и тренеру февраля-марта в УПЛ
"Должны выходить и бороться за страну": Миколенко высказался о спарринге с Албанией "Должны выходить и бороться за страну": Миколенко высказался о спарринге с Албанией

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

