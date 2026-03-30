"Все будет сделано как можно лучше": Ребров отреагировал на слухи о продлении контракта

Тренер сборной Украины высказался о своем пребывании во главе национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном продлении своего близкого к завершению контракта с Украинской ассоциацией футбола.

Наставник "сине-желтых" отметил, что этот вопрос будет обсуждаться после ближайшего спарринга с Албанией и будет принято лучшее решение в интересах команды и страны.

Читай также: Ребров готов рассмотреть продление контракта со сборной Украины - источник

"Я прокомментировал уже после игры то, что происходит. Мне нужно встретиться после этой игры с президентом федерации и решить все.

Поверьте, мы решим и все будет сделано как можно лучше для нашей команды и нашей страны", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что 26 марта сборная Украины потерпела поражение 1:3 от Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 и прекратила борьбу за выход в финальную часть мирового первенства.

Следующий поединок украинская национальная команда проведет во вторник, 31 марта, встретившись в спарринге с Албанией.

Ранее главный тренер сборной Албании высказался о товарищеском матче с Украиной.

