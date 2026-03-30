Ребров готов рассмотреть продление контракта со сборной Украины - источник

Тренер "сине-желтых" не против остаться во главе национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может остаться на своей должности, несмотря на неудачу в квалификации чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает Динамо Киев Inside со ссылкой на источники в Украинской ассоциации футбола.

Ребров, у которого истекает срок действия контракта с УАФ, готов обсудить условия продления договора, а его ближайшее окружение уже донесло его позицию до членов Исполкома организации.

Предполагается, что на этот шаг тренера могло натолкнуть отсутствие реальных клубных предложений по трудоустройству после завершения контракта с УАФ.

Напомним, что после вылета из плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Украины во главе с Ребровым еще должна провести товарищеский матч с Албанией, который состоится во вторник, 31 марта, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

