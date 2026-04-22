iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым

Голкипер, который последний матч за сборную провел в июне 2025 года, отреагировал на отставку тренера.
Сегодня, 19:44       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин прокомментировал отставку Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины.

Вратарь, который на фоне слухов о якобы конфликте с наставником в последнее время не вызывался в национальную команду, у себя в Instagram попрощался с тренером, поблагодарив его "за доверие".

Читай также: Лунин посетил баскетбольный матч вместо просмотра поединка сборной Украины

"Спасибо за совместную работу и за ваше доверие!!! Удачи в будущем!!!" - написал Лунин.

Отметим, что в сборной Украины под руководством Реброва Лунин провел семь матчей, а свой последний поединок сыграл в июне 2025 года на товарищеском турнире против Новой Зеландии.

Также во время матчей украинской национальной команды голкипер Реала демонстративно посещал баскетбольные поединки в Мадриде.

Ранее Ребров также высказался о завершении работы со сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров Андрей Лунин

Статьи по теме

"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины "Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины
Сергей Ребров покинул сборную Украины Сергей Ребров покинул сборную Украины
Известна оценка Лунина и Цыганкова за матч Известна оценка Лунина и Цыганкова за матч
Олийникова проиграла с "баранкой" в первом круге турнира в Мадриде Олийникова проиграла с "баранкой" в первом круге турнира в Мадриде

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан, Мерфи и Уэйклин вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Барселоны, ПСЖ, Ман Сити, а также полуфиналы Кубков Украины, Италии и Германии
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Теннис21:08
Олийникова проиграла с "баранкой" в первом круге турнира в Мадриде
Теннис20:40
Ястремская завершила выступления в Мадриде после первого круга
Теннис20:15
Калинина вышла во второй раунд турнира в Мадриде
ЧМ-202620:09
Форвард сборной Германии пропустит ЧМ-2026
Украина19:44
"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым
Европа19:35
Челси уволил второго тренера за сезон
Украина18:55
"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины
Европа18:50
Ювентус устно договорился с топ-вратарем
Снукер18:30
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан, Мерфи и Уэйклин вышли в следующий раунд
Европа18:10
Голкипер Сити может покинуть клуб ради игровой практики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK