"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым

Голкипер, который последний матч за сборную провел в июне 2025 года, отреагировал на отставку тренера.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин прокомментировал отставку Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины.

Вратарь, который на фоне слухов о якобы конфликте с наставником в последнее время не вызывался в национальную команду, у себя в Instagram попрощался с тренером, поблагодарив его "за доверие".

"Спасибо за совместную работу и за ваше доверие!!! Удачи в будущем!!!" - написал Лунин.

Отметим, что в сборной Украины под руководством Реброва Лунин провел семь матчей, а свой последний поединок сыграл в июне 2025 года на товарищеском турнире против Новой Зеландии.

Также во время матчей украинской национальной команды голкипер Реала демонстративно посещал баскетбольные поединки в Мадриде.

Ранее Ребров также высказался о завершении работы со сборной Украины.

