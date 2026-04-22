"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин прокомментировал отставку Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины.
Вратарь, который на фоне слухов о якобы конфликте с наставником в последнее время не вызывался в национальную команду, у себя в Instagram попрощался с тренером, поблагодарив его "за доверие".
"Спасибо за совместную работу и за ваше доверие!!! Удачи в будущем!!!" - написал Лунин.
Отметим, что в сборной Украины под руководством Реброва Лунин провел семь матчей, а свой последний поединок сыграл в июне 2025 года на товарищеском турнире против Новой Зеландии.
Также во время матчей украинской национальной команды голкипер Реала демонстративно посещал баскетбольные поединки в Мадриде.
Ранее Ребров также высказался о завершении работы со сборной Украины.
