Челси уволил второго тренера за сезон

Челси объявил об отставке Лиама Росеньора.

Такое решение было принято после поражения Брайтону. Челси выиграл лишь один матч из последних семи.

При этом, напомним, Росеньор был назначен в январе после отставки Энцо Марески.

Ранее ряд изданий сообщал, что тренер полностью потерял раздевалку, которая не понимала, чего от нее хотел тренер.

Всего под руководством Лиама Росеньора Челси провел 23 матча, из которых победил лишь в 11. Теперь временным тренером будет Каллум Макфарлейн.

Ранее также сообщалось, что лондонский клуб может возглавить Хаби Алонсо.

