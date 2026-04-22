Челси уволил второго тренера за сезон

Лиам Росеньор лишился работы.
Лиам Росеньор / Getty Images

Челси объявил об отставке Лиама Росеньора.

Такое решение было принято после поражения Брайтону. Челси выиграл лишь один матч из последних семи.

При этом, напомним, Росеньор был назначен в январе после отставки Энцо Марески.

Ранее ряд изданий сообщал, что тренер полностью потерял раздевалку, которая не понимала, чего от нее хотел тренер.

Всего под руководством Лиама Росеньора Челси провел 23 матча, из которых победил лишь в 11. Теперь временным тренером будет Каллум Макфарлейн.

Ранее также сообщалось, что лондонский клуб может возглавить Хаби Алонсо.

Статьи по теме

Разгром от Брайтона приблизил Челси к повторению антирекорда Разгром от Брайтона приблизил Челси к повторению антирекорда
Челси установил цену за скандального игрока Челси установил цену за скандального игрока
Челси отстранил Энцо Фернандес на два матча Челси отстранил Энцо Фернандес на два матча
Главный тренер Челси поделился ожиданиями от игры с Наполи Главный тренер Челси поделился ожиданиями от игры с Наполи

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан, Мерфи и Уэйклин вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Барселоны, ПСЖ, Ман Сити, а также полуфиналы Кубков Украины, Италии и Германии
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Теннис21:08
Олийникова проиграла с "баранкой" в первом круге турнира в Мадриде
Теннис20:40
Ястремская завершила выступления в Мадриде после первого круга
Теннис20:15
Калинина вышла во второй раунд турнира в Мадриде
ЧМ-202620:09
Форвард сборной Германии пропустит ЧМ-2026
Украина19:44
"Спасибо за доверие": Лунин иронично попрощался с Ребровым
Европа19:35
Челси уволил второго тренера за сезон
Украина18:55
"Пережили положительные и отрицательные моменты": Ребров - о завершении работы со сборной Украины
Европа18:50
Ювентус устно договорился с топ-вратарем
Снукер18:30
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан, Мерфи и Уэйклин вышли в следующий раунд
Европа18:10
Голкипер Сити может покинуть клуб ради игровой практики
