Не Ливерпуль. Хаби Алонсо - кандидат на пост тренера в другой команде

Испанского специалиста, которого "сватали" в Ливерпуль после его увольнения из Реала, может возглавить другой клуб АПЛ.

Как пишет Fichajes, летом он может стать тренером Челси, который сейчас под руководством Лиама Росеньора переживает кризис. Добавим, что команда пропускает голы в матчах АПЛ на протяжении уже трех месяцев.

Отмечается, что Хаби Алонсо может идеально подойти лондонскому клубу, ведь боссы считают, что у него есть все необходимые навыки работы с молодыми игроками, что делает его очень привлекательным вариантом для руководства проекта.

Ранее сообщалось, что специалист станет главным тренером Ливерпуля, однако, по информации источника, мерсисайдцы видят на следующий сезон Арне Слота главным тренером клуба.

К слову, Реал включил наставника Штутгарта в список тренеров-кандидатов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!