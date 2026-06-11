ФИА перепроверяет данные по двигателям в Ф-1

ФИА повторно проверит данные двигателей после запроса Ред Булл. Об этом сообщает The Race.

Напомним, что ранее федерация признала двигатель внутреннего сгорания у красных быков самым лучшим, что вызвало резонанс внутри команды.

Ред Булл обратился в ФИА с разъяснениями по оценке силовых установок, чтобы они повторно проанализировали датчики мощности и в случае необходимости получили возможность провести обновления машины.

Отмечается, что федерация подчёркивает, новая проверка не означает автоматического пересмотра прежних выводов.

Ранее ФИА утвердила изменения регламента на 2027-2028 годы.

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