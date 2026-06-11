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Автоспорт

ФИА утвердила изменения регламента на 2027-2028

В Формуле-1 меняют распределение мощности ДВС и гибридов.
Сегодня, 16:44       Автор: Валентина Чорноштан
ФИА Флаг / Getty Images
ФИА Флаг / Getty Images

ФИА и руководство Формулы-1 согласовали пакет изменений в техническом, спортивном и финансовом регламентах на 2027-2028 годы.

По данным пресс-службы, изменения затронут баланс между двигателем внутреннего сгорания и системами рекуперации, а также мощность и подачу топлива.

Также будут скорректированы топливный поток и мощность ДВС в работе гибридных систем.

Добавим, что окончательное утверждение реформ состоится 23 июня на Всемирном совете по автоспорту в Макао.

К слову, пилот Феррари сменил тормоза после аварии в Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА

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