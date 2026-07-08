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Автоспорт

ФИА начала расследование "Макарены" после двух вылетов Ферстаппена

Антикрыло может быть запрещено.
Сегодня, 14:52       Автор: Валентина Чорноштан
ФИА лого / Getty Images
ФИА лого / Getty Images

ФИА начала изучать работу вращающихся задних антикрыльев.

Причина, по которой данная конструкция привлекла внимание федерации, два инцидента с участием пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, когда тот вылетал с трассы из‑за проблем с антикрылом.

Тем временем родоначальники этой новинки - Феррари, проблем у них не возникало, тогда как нидерландец жаловался на некорректную работу устройства, передаёт Autosport.

К слову, пока ФИА лишь собирает данные и не рассматривает введение ограничений, при этом в перспективе подобные антикрылья могут попасть под запрет с сезона‑2027.

Ранее стало  известно, кто первым проедет по новой трассе в Мадриде.

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