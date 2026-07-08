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Футбол

Арсенал бесплатно подписал экс-вратаря Лидс

Француз уже прошел медосмотр.
Сегодня, 13:20       Автор: Валентина Чорноштан
Иллана Мелье / Getty Images
Иллана Мелье / Getty Images

Иллан Мелье в следующем сезоне будет защищать цвета Арсенала.

Лондонская команда подписала 26-летнего француза на правах свободного агента. Добавим, что Мелье уже успешно прошёл медицинское обследование.

Ранее он выступал за Лидс Юнайтед, с 2020 по 2026 год.

К  слову, Бавария доверилась молодому Ибрагимовичу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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