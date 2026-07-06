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Автоспорт

Макс Ферстаппен близок к уходу из Ред Булл

Нидерландец недоволен ситуацией.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В отношениях между Максом Ферстаппеном и Ред Булл усиливается напряжённость. Об этом сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что нидерландец до сих пор не сообщил руководству команды, останется ли он в команде после сезона‑2026.

Тем временем Ферстаппен недоволен тем, что его мнение игнорируют, а именно на Гран‑при Канады и Великобритании, где команда не прислушалась к его пожеланиям по настройкам болида.

Источник добавляет, что масло в огонь подливает и то, что инженер Макса Джанпьеро Ламбьязе в будущем перейдёт в Макларен, как и большая часть команды, с которой нидерландец сумел завоевать четыре чемпионских титула.

К слову, стало известно, почему Мерседес передумал обжаловать штраф Антонелли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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