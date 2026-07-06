Капитан Англии стал лучшим английским бомбардиром в плей-офф
Нападающий сборной Англии и Баварии Гарри Кейн забил свой 21‑й гол на чемпионатах мира и Европы.
Следовательно, 32‑летний форвард обошёл Килиана Мбаппе (20) и вышел на второе место среди европейских бомбардиров, уступая только Криштиану Роналду, в активе которого 25 мячей.
Помимо этого, если учитывать только чемпионаты мира, Кейн с 14 голами догнал легендарного Герда Мюллера и разделил с ним пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Мундиалей.
Также форвард повторил рекорд Гарри Линекера по количеству голов за сборную Англии в матчах плей‑офф чемпионатов мира — теперь у обоих по шесть забитых мячей.
Most World Cup knockout round goals for England:— Squawka (@Squawka) July 6, 2026
◎ 6 - Gary Lineker
◉ 6 - Harry Kane
Kane is coming for another Lineker record.👀 pic.twitter.com/yXqMgpHBKW
Ранее Винисиус установил антирекорд Бразилии в плей‑офф чемпионата мира.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!