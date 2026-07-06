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Футбол

Капитан Англии стал лучшим английским бомбардиром в плей-офф

Переписал рекорды Англии и Европы.
Сегодня, 12:17       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Нападающий сборной Англии и Баварии Гарри Кейн забил свой 21‑й гол на чемпионатах мира и Европы.

Следовательно, 32‑летний форвард обошёл Килиана Мбаппе (20) и вышел на второе место среди европейских бомбардиров, уступая только Криштиану Роналду, в активе которого 25 мячей.

Помимо этого, если учитывать только чемпионаты мира, Кейн с 14 голами догнал легендарного Герда Мюллера и разделил с ним пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Мундиалей.

Также форвард повторил рекорд Гарри Линекера по количеству голов за сборную Англии в матчах плей‑офф чемпионатов мира — теперь у обоих по шесть забитых мячей.

Ранее Винисиус установил антирекорд Бразилии в плей‑офф чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии по футболу Гарри Кейн

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