Стало известно, какая команда главный фаворит в борьбе за Леброна

По данным авторитетного издания ESPN, стали известны новые варианты развития карьеры Леброна Джеймса.

Поводом для слухов о переходе американца в Кэвальерс стало опубликованное в соцсетях фото, на котором 41-летний форвард позирует вместе с помощником генерального менеджера Кэвальерс Брэндоном Уимсом.

Из‑за этого рассматривается вариант, в котором Леброн может перейти в свою бывшую команду - Кливленд. Однако также не нужно исключать вариант, в котором эта встреча была обычным дружеским мероприятием во время межсезонья.

Добавим, что ранее агент Леброна Рич Пол называл Брэндона Уимса Х‑фактором возможного возвращения форварда в Кливленд.

К слову, сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора чемпионата мира‑2027.

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