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Баскетбол

Инсайдер сообщил, что у Леброна в приоритете в выборе новой команды

Ищет команду для ещё одного титула.
Сегодня, 11:02       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Накануне Леброн Джеймс сообщил Лейкерс, что покинет команду.

После этого заявления инсайдер Крис Хэйнс рассказал, что ждёт звёздный форвард от своей карьеры.

Он заявил, что главный приоритет 41-летнего баскетболиста это возможность бороться за чемпионский титул НБА.

То есть, Леброн готов рассматривать новые идеи и проекты, но только при условии реальной претензии на победу.

К слову, Голден Стейт хочет обменять Батлера на Дэвиса ради Джеймса. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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