Инсайдер сообщил, что у Леброна в приоритете в выборе новой команды

Ищет команду для ещё одного титула.

Накануне Леброн Джеймс сообщил Лейкерс, что покинет команду.

После этого заявления инсайдер Крис Хэйнс рассказал, что ждёт звёздный форвард от своей карьеры.

Он заявил, что главный приоритет 41-летнего баскетболиста это возможность бороться за чемпионский титул НБА.

То есть, Леброн готов рассматривать новые идеи и проекты, но только при условии реальной претензии на победу.

К слову, Голден Стейт хочет обменять Батлера на Дэвиса ради Джеймса.

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