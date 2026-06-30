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Баскетбол

ЛеБрон сообщил Лейкерс, что покинет команду

41-летний игрок следующий сезон проведет в другом клубе НБА.
Сегодня, 20:20       Автор: Игорь Мищук
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Именитый форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс собирается покинуть команду.

Об этом сообщает Шэмс Чарания со ссылкой на агента игрока и генерального директора Klutch Sports Рича Пола.

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По словам представителя четырехкратного чемпиона НБА, 41-летний баскетболист уже сообщил Лейкерс о своем решении и намерен продолжить карьеру в другом месте.

"ЛеБрон Джеймс продолжит свою карьеру в НБА в сезоне-2026/2027 и сообщил Лос-Анджелес Лейкерс, что франшиза может двигаться дальше без него, поскольку он будет играть в другой команде", - цитирует слова агента ESPN.

Напомним, что ЛеБрон выступал за Лос-Анджелес Лейкерс с 2018 года и вместе с командой завоевал чемпионство в 2020 году.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон может продолжить карьеру в составе Голден Стэйт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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