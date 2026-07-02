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Баскетбол

Чемпион НБА стал одним из претендентов на Леброна

Денвер связался с представителями Джеймса.
Сегодня, 19:50       Автор: Валентина Чорноштан
Денвер Наггетс логотип / Getty Images
Денвер Наггетс логотип / Getty Images

Денвер проявляет интерес к подписанию Леброна Джеймса, сообщает The Denver Post со ссылкой на источник в лиге.

Добавим, что ранее Наггетс проявлял интерес к форварду в 2018 году, однако тогда он предпочёл перейти в команду из Лос‑Анджелеса.

Отмечается, что Леброн рассматривает варианты продолжения карьеры только в клубе, который сможет побороться за титул.

К слову, в случае перехода в Денвер Леброн может объединиться с трёхкратным MVP лиги Николой Йокичем.

Ранее инсайдер сообщил о планах Леброна после его ухода из Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Денвер Наггетс

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