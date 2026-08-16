Барселона согласовала трансфер Родри

Барселона и Манчестер Сити согласовали трансфер Родри, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, общая сумма сделки составит около 76 млн евро.

Барселона выплатит 60 млн евро сразу, а остальная сумма распределена среди легкодостижимых бонусов.

Каталонцам осталось согласовать контракт с самим Родри, однако, как ожидается, проблем здесь быть не должно.

Испанец хочет присоединится к Барселоне, а те готовят для него четырехлетний контракт.

Ранее также сообщалось, что еще один ветеран присоединится к Барселоне.

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