Сборная Украины U-21 завершила отбор на Евро-2027 победой над Хорватией

Украинцы одолели лидера группы, но еще ранее потеряли шансы на выход в финальную часть турнира.

В пятницу, 2 октября, молодежная сборная Украины провела свой заключительный матч в квалификации чемпионата Европы-2027 U-21.

В последнем отборочном поединке соперником "сине-желтых" был лидер группы - сборная Хорватии, которую подопечные Дмитрия Михайленко сумели одолеть с минимальным счетом 1:0.

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Определяющим в противостоянии стал ранний гол Александра Пищура, который так и остался единственным во встрече. На девятой минуте украинцы организовали атаку, в ходе которой Денис Гришкевич с правого края штрафной отдал в центр на форварда Жироны, а тот из района одиннадцатиметровой отметки пробил в нижний угол.

Украина U-21 - Хорватия U-21 1:0

Гол: Пищур, 9

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 12 - 21

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 5 - 7

Фолы: 17 - 12

Украина: Крапивцов - Малов, Огарков, Мельниченко, Гришкевич (Гусев, 76) - Глущенко (Гаджиев, 77), Кревсун, Сорока - Шах (Федор, 66), Пищур (Богданов, 66), Синчук.

Хорватия: Силич - Сепич (Буквич, 59), Прпич, Кумар, Живкович (Ходак, 77) - Звонарек (Цанюга, 46), Врбанчич (Павич, 59), Ягушич - Шотичек, Топич (Веринац, 69), Сегечич.

Предупреждения: Малов, Мельниченко, Пищур, Шах, Гаджиев - Сепич, Врбанчич.

Напомним, что сборная Украины ранее потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2027 U-21. "Сине-желтые" набрали в квалификации 12 очков и завершили отборочный турнир на третьем месте в группе Н.

Свой следующий матч украинская молодежная сборная проведет 5 октября, встретившись в спарринге с Албанией.

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