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Украина U-21 отыгралась и сыграла вничью с Турцией в отборе Евро-2027

Молодежная сборная Украины не смогла обыграть Турцию в матче квалификации чемпионата Европы-2027 U-21. Встреча в Мишкольце завершилась со счетом 2:2.
Сегодня, 20:53       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

Турки вышли вперед уже на 12-й минуте. Эмирхан Илкхан воспользовался ошибкой украинской обороны и перебросил голкипера Назара Домчака. На 33-й минуте Али Хабешоглу увеличил преимущество гостей, выиграв верховую борьбу в штрафной — 0:2.

После перерыва команда Дмитрия Михайленко быстро сократила отставание. На 47-й минуте Даниил Кревсун мощно пробил с левого края штрафной после скидки Александра Пищура — 1:2.

Украинцы продолжили давить и были вознаграждены на 82-й минуте. Даниил Кревсун отдал передачу на Рамика Гаджиева, который сместился в центр и точным ударом отправил мяч в левый угол — 2:2.

В концовке украинцы пытались вырвать победу, однако счет больше не изменился.

Для Дмитрия Михайленко это был первый официальный матч во главе сборной Украины U-21 после назначения на должность главного тренера.

После ничьей Украина набрала 9 очков и пока остается третьей в группе H. Перед заключительным туром команда отстает от Турции на два очка и от Хорватии — на четыре.

Украина U-21 — Турция U-21 — 2:2

Голы: Кревсун, 47, Гаджиев, 82 — Илкхан, 12, Хабешоглу, 33.

Следующий матч украинская молодежка проведет 2 октября против Хорватии. Именно эта встреча станет заключительной для команды в групповом этапе отбора.

Напомним, украинец забил роскошный гол и сделал ассист в победном матче Сандерленда U-21.

 

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