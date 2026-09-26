Финляндия завоевала первую в истории медаль

В матче за третье место команда Олли Куннари обыграла Словению со счетом 3:0.

Финны забрали две первые партии с одинаковым преимуществом в несколько очков — 25:23 и 25:20. В третьем сете Словения имела шансы продолжить борьбу, однако Финляндия дожала соперника на балансе — 29:27. Матч продолжался 98 минут. Самым результативным игроком встречи стал финн Нооа Марттила, набравший 19 очков.

Эта медаль стала первой для Финляндии за всю историю выступлений на чемпионатах Европы. До нынешнего турнира лучшим результатом команды оставалось четвертое место в 2007 году. На Евро-2026 финны повторили достижение, выйдя в полуфинал, а затем впервые поднялись на пьедестал.

Путь Финляндии к полуфиналу включал сенсационную победу над Италией в четвертьфинале — 3:2. В полуфинале финны уступили Франции со счетом 1:3.

Для Словении бронзовый матч стал неудачным продолжением турнира: команда до этого доходила до полуфинала на пяти из последних шести чемпионатов Европы и завоевывала медали на четырех из пяти предыдущих турниров. В 2023 году словенцы также брали бронзу.

Чемпионат Европы-2026. Мужчины. Матч за 3-е место

Финляндия — Словения — 3:0 (25:23, 25:20, 29:27)

Евро-2026 проходит с 9 по 26 сентября в Италии, Болгарии, Финляндии и Румынии. Матчи за медали принимаются на арене Unipol Forum в Ассаго.

Напомним, Украина завершила выступление на Евро-2026 по волейболу на стадии 1/8 финала.

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