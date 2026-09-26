iSport.ua
Русский Українська
Другие

Финляндия завоевала первую в истории медаль

Сборная Финляндии стала бронзовым призером мужского чемпионата Европы-2026 по волейболу.
Сегодня, 20:41       Автор: Сергей Носенко
Сборная Финляндии / Getty Images
Сборная Финляндии / Getty Images

В матче за третье место команда Олли Куннари обыграла Словению со счетом 3:0.

Финны забрали две первые партии с одинаковым преимуществом в несколько очков — 25:23 и 25:20. В третьем сете Словения имела шансы продолжить борьбу, однако Финляндия дожала соперника на балансе — 29:27. Матч продолжался 98 минут. Самым результативным игроком встречи стал финн Нооа Марттила, набравший 19 очков.

Эта медаль стала первой для Финляндии за всю историю выступлений на чемпионатах Европы. До нынешнего турнира лучшим результатом команды оставалось четвертое место в 2007 году. На Евро-2026 финны повторили достижение, выйдя в полуфинал, а затем впервые поднялись на пьедестал.

Путь Финляндии к полуфиналу включал сенсационную победу над Италией в четвертьфинале — 3:2. В полуфинале финны уступили Франции со счетом 1:3.

Для Словении бронзовый матч стал неудачным продолжением турнира: команда до этого доходила до полуфинала на пяти из последних шести чемпионатов Европы и завоевывала медали на четырех из пяти предыдущих турниров. В 2023 году словенцы также брали бронзу.

Чемпионат Европы-2026. Мужчины. Матч за 3-е место

Финляндия — Словения — 3:0 (25:23, 25:20, 29:27)

Евро-2026 проходит с 9 по 26 сентября в Италии, Болгарии, Финляндии и Румынии. Матчи за медали принимаются на арене Unipol Forum в Ассаго.

Напомним, Украина завершила выступление на Евро-2026 по волейболу на стадии 1/8 финала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финляндия словения чемпионат европы по волейболу

Статьи по теме

Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций
Украина завершила выступление на Евро-2026 по волейболу на стадии 1/8 финала Украина завершила выступление на Евро-2026 по волейболу на стадии 1/8 финала
Украина выиграла третий матч на Евро-2026 по волейболу и вышла в плей-офф Украина выиграла третий матч на Евро-2026 по волейболу и вышла в плей-офф
Украина стартовала на Евро-2026, обыграв Израиль Украина стартовала на Евро-2026, обыграв Израиль

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: Англия - Испания, Чехия - Хорватия и другие матчи Лиги наций, поединок молодежной сборной Украины
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Лига наций21:32
Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций
Футбол20:53
Украина U-21 отыгралась и сыграла вничью с Турцией в отборе Евро-2027
Игровые20:41
Финляндия завоевала первую в истории медаль
Киберспорт20:09
NAVI обыграли Xtreme Gaming и гарантировали себе топ-3 на PGL Wallachia Season 9
Формула 119:36
Норрис призвал FIA жестче наказывать пилотов
Украина18:51
Одещина разгромила Днепр в стартовом матче чемпионата Украины
Лига наций18:04
Сборная Ирландии проведет матч с Израилем после голосования игроков
Формула 117:34
Невероятный финиш в Баку: Расселл опередил Ферстаппена на 0,196 секунды
Формула 116:57
Расселл выиграл Гран-при Азербайджана и сократил отставание от Антонелли
Европа16:28
"Ситуация может выйти из-под контроля": бывший руководитель клуба АПЛ оценил последствия дела Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK