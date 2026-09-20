Украина завершила выступление на Евро-2026 по волейболу на стадии 1/8 финала

В воскресенье, 20 сентября, мужская сборная Украины по волейболу провела свой матч 1/8 финала на чемпионате Европы-2026.

Команда Рауля Лосано, вышедшая в плей-офф со второго места в группе B, встречалась с Румынией, ставшей третьей в секстете D, и потерпела поражение в трех сетах - 0:3.

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Большую часть первой партии румынские волейболисты вели в счете. Украинцам удавалось сравнивать и минимально выходить вперед, однако все же сет остался за соперником - 25:22. Во второй партии украинская сборная сумела уйти в отрыв на три очка, но в итоге румыны перехватили инициативу и завершили сет победой 25:21.

Сборная Румынии активнее начала третий сет, но затем украинцам удалось переломить ход противостояния, имея преимущество +4. Тем не менее румыны перевели сет в "больше меньше" и вырвали итоговую победу - 30:28.

Чемпионат Европы-2026

1/8 финала

Украина - Румыния 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Напомним, что на групповом этапе Евро-2026 сборная Украины победила Израиль (3:1), Северную Македонию (3:0), Болгарию (3:1) и Португалию (3:0), а также уступила Польше (0:3).

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