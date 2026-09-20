Из биатлонистки – в массажистки: украинка неожиданно сменила роль в сборной

Украинская биатлонистка Надежда Белкина в новом сезоне будет работать массажисткой в ​​юниорской сборной Украины.

При этом 35-летняя спортсменка не объявляла о завершении карьеры. Об этом сообщает Biathlonnews.

В последний раз Белкина выходила на официальный старт в марте 2026 года - на чемпионате Украины. В сезоне-2026/27 она не вошла в основную женскую сборную Украины или команду Б.

Белкина родилась у Марий Эл и до 2011 года представляла россию, после чего перешла в сборную Украины.

В ее карьере – золото зимней Универсиады-2017 и победа в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло в 2016 году.

Напомним, ранее глава федерации биатлона Украины боолся за место в исполкоме IBU.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!