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Из биатлонистки – в массажистки: украинка неожиданно сменила роль в сборной

Украинская биатлонистка Надежда Белкина в новом сезоне будет работать массажисткой в ​​юниорской сборной Украины.
Сегодня, 13:27       Автор: Сергей Носенко
Надежда Белкина / Getty Images
Надежда Белкина / Getty Images

При этом 35-летняя спортсменка не объявляла о завершении карьеры. Об этом сообщает Biathlonnews.

В последний раз Белкина выходила на официальный старт в марте 2026 года - на чемпионате Украины. В сезоне-2026/27 она не вошла в основную женскую сборную Украины или команду Б.

Белкина родилась у Марий Эл и до 2011 года представляла россию, после чего перешла в сборную Украины.

В ее карьере – золото зимней Универсиады-2017 и победа в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло в 2016 году.

Напомним, ранее глава федерации биатлона Украины боолся за место в исполкоме IBU.

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