Из биатлонистки – в массажистки: украинка неожиданно сменила роль в сборной
Украинская биатлонистка Надежда Белкина в новом сезоне будет работать массажисткой в юниорской сборной Украины.
При этом 35-летняя спортсменка не объявляла о завершении карьеры. Об этом сообщает Biathlonnews.
В последний раз Белкина выходила на официальный старт в марте 2026 года - на чемпионате Украины. В сезоне-2026/27 она не вошла в основную женскую сборную Украины или команду Б.
Белкина родилась у Марий Эл и до 2011 года представляла россию, после чего перешла в сборную Украины.
В ее карьере – золото зимней Универсиады-2017 и победа в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло в 2016 году.
Напомним, ранее глава федерации биатлона Украины боолся за место в исполкоме IBU.
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