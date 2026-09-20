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Кролик оказался быстрее профессиональных футболистов и сорвал матч MLS

Матч MLS прервали из-за кролика: футболистам пришлось ловить неожиданного гостя.
Сегодня, 11:20       Автор: Сергей Носенко
B-Rabbit / Getty Images
B-Rabbit / Getty Images

Курьезный эпизод произошел в матче MLS между Далласом и Остином.

На 76-й минуте встречи на поле неожиданно выбежал настоящий кролик. Игру пришлось ненадолго остановить, пока футболисты и сотрудники стадиона пытались выпроводить незваного гостя.

Очевидцы шутили, что обычный кролик оказался быстрее и проворнее профессиональных спорстменов.

В итоге нападающий Далласа Логан Фаррингтон вместе с работником арены освободил проход между рекламными щитами, и кролик самостоятельно покинул поле.

MLS с юмором отреагировала на эпизод в соцсетях, назвав животное B-Rabbit — в честь персонажа Эминема из фильма "8 миля", и добавила: "Удачи его поймать".

Напомним, в другой части света экс-игрок сборной Англии попал под каток на разминке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: даллас остин курьез MLS

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