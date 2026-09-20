Кролик оказался быстрее профессиональных футболистов и сорвал матч MLS
Курьезный эпизод произошел в матче MLS между Далласом и Остином.
На 76-й минуте встречи на поле неожиданно выбежал настоящий кролик. Игру пришлось ненадолго остановить, пока футболисты и сотрудники стадиона пытались выпроводить незваного гостя.
Очевидцы шутили, что обычный кролик оказался быстрее и проворнее профессиональных спорстменов.
В итоге нападающий Далласа Логан Фаррингтон вместе с работником арены освободил проход между рекламными щитами, и кролик самостоятельно покинул поле.
B-Rabbit can move!— Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026
Good luck catchin' it. 🐇 pic.twitter.com/4w7N7F30zk
MLS с юмором отреагировала на эпизод в соцсетях, назвав животное B-Rabbit — в честь персонажа Эминема из фильма "8 миля", и добавила: "Удачи его поймать".
Напомним, в другой части света экс-игрок сборной Англии попал под каток на разминке.
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