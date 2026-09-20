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Футбол

Экс-игрок сборной Англии попал под каток на разминке в Таиланде: видео

Андрос Таунсенд на несколько секунд оказался под тяжелой техникой перед матчем чемпионата Таиланда, но уже спустя минуты вышел на замену.
Сегодня, 08:51       Автор: Сергей Носенко
А́ндрос Таунсенд / Getty Images
А́ндрос Таунсенд / Getty Images

Андрос Таунсенд оказался в неприятной ситуации во время разминки перед матчем PT Prachuap против Pattani в чемпионате Таиланда. Инцидент произошел в перерыве встречи: пока футболисты разминались на поле, сотрудник обслуживающего персонала выехал на газон на тяжелом катке для укладки покрытия.

Таунсенд в этот момент отошел за пределы зоны, где партнеры перепасовывались мячом, чтобы принять верховую передачу и сыграть на прием пяткой в воздухе, однако не заметил приближающуюся технику и оказался на пути машины. Каток ударил его по ногам, повалил на землю, а затем частично проехал сверху — по счастливой случайности, машина остановилась примерно на уровне бедра футболиста, что и не позволило травме стать более серьезной.

Партнеры по команде были в шоке от увиденного и бросились на помощь, пока 35-летний экс-игрок сборной Англии выбирался из-под катка. Несмотря на пугающую картину, обошлось без серьезных повреждений — Таунсенд не попал в стартовый состав и начал матч на скамейке запасных, однако вышел на замену в компенсированное время и успел провести на поле одну минуту. PT Prachuap victory разгромил Pattani со счетом 3:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инцидент андрос таунсенд

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