Жена экс-одноклубника Миколенко заподозрила его в измене из-за скриншота из Football Manager

Бывший вингер Эвертона, Тоттенхэма и сборной Англии Андрос Таунсенд поделился историей, когда его (тогда еще) девушка Хейзел О'Салливан подозревала, что он ей изменяет, потому что она поверила скриншоту из Football Manager.

Как сообщает The Sun, инцидент произошел девять лет назад, когда 33-летний англичанин выступал в составе "шпор".

Один из пользователей Twitter опубликовал скриншот игры, на котором видно, что Таунсенд был оштрафован за "неявку на тренировку".

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Это стало тревожным сигналом для Хейзел. Она написала футболисту: "Когда тебя оштрафовали за неявку на тренировку? Только что увидела в Twitter".

После того, как растерянный Таунсенд ответил ей, Хейзел прислала скриншот и спросила, не шутка ли это.

Поняв, что это всего лишь скриншот чьей-то игры, Андрос ответил: "Ха-ха-ха-ха, ты шутишь??".

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Теперь же он объяснил недоразумение более подробно и признал, что Хейзел была искренне обеспокоена тем, что он мог ей изменять.

"Однажды я получил от нее сообщение и скриншот из Twitter. Она искала там мое имя и нашла твит со штрафом".

"Итак, она сходит с ума: "Если его не было на тренировке и не было дома, то где он был?". Это могло привести к неприятностям!".

"Но она написала мне, и оказалось, что это скриншот из популярной видеоигры Football Manager. Очевидно, кто-то написал запостил его, чтобы посмеяться, но она подумала, что это было правдой!".

Андрос Таунсенд и Хейзел О'Салливан / Источник: The Sun/thesun.co.uk

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Несмотря на недоразумение, пара не распалась и даже поженилась. Сейчас Андрос и Хейзел воспитывают двух детей: дочь Арию Валентину и сына Андроса-младшего.

Минувшим летом Андрос Таунсенд сменил Англию на Турцию, перейдя из Лутон Таун в Антальяспор. В новой команде он провел два матча, не отметившись результативными действиями.

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