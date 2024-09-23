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Холанд избежал наказания за бросок мяча в голову соперника в матче Манчестер Сити - Арсенал

Действие норвежца останется безнаказанным.
Сегодня, 15:47
Эрлинг Холанд и Габриэл / Getty Images
Эрлинг Холанд и Габриэл / Getty Images

Матч пятого тура АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом (2:2) получился напряженным, во многом благодаря противостоянию отдельных личностей.

Участниками одного такого противостояния стали Эрлинг Холанд и Габриэл. Ситуация между ними накалилась в самом конце встречи, когда Джон Стоунз сравнял счет.

Тогда норвежский форвард подобрал мяч и бросил его со спины в голову защитника, который никак на это не отреагировал.

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На это не отреагировал и главный арбитр Майкл Оливер. Это привело к тому, что Холанд не будет наказан постфактум, сообщает Sky Sports.

Арбитр на VAR Джон Брукс во время матча решил, что этот момент не заслуживает красной карточки. А для предъявления желтой карточки VAR не имеет права вмешиватся.

По информации источника, Футбольная ассоциация также решила не наказывать игрока Манчестер Сити.

Напомним, что Эрлинг Холанд открыл счет в этом матче, благодаря чему на его счету теперь 10 голов в стартовых пяти турах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Арсенал Лондон Эрлинг Холанд

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