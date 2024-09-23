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Миколенко может потерять звездного одноклубника

Доминик Кальверт-Льюин отказывается подписывать новый контракт.
Сегодня, 14:30
Доминик Кальверт-Льюин / Getty Images
Доминик Кальверт-Льюин / Getty Images

Эвертон никак не может договориться о новом контракте с Домиником Кальвертом-Льюином, пишет Football Insider.

Клуб уже сделал несколько предложений, но 27-летний форвард все их отмел.

Кальверт-Льюин ждет конкретики касательно нового владельца клуба, и если вопрос не будет решен до зимы - с января форвард будет вести переговоры с другими клубами.

На текущий момент заинтересованность в Доминике проявляет только Ньюкасл.

В текущем сезоне Кальверт-Льюин провел пять матчей, отличившись двумя голами и результативной передачей.

Ранее также защитник Ливерпуля намекнул на новый контракт с клубом.

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