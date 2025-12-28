iSport.ua
Экс-форвард сборной Англии установил рекорд Лидса в АПЛ

Голевая серия бомбардира продолжается.
Сегодня, 19:21       Автор: Антон Федорцив
Доминик Калверт-Льюин / Getty Images
Доминик Калверт-Льюин / Getty Images

Лидс расписал ничью с Сандерлендом (1:1) в 18-м туре английской Премьер-лиги. В составе "павлинов" гол оформил нападающий Доминик Калверт-Льюин.

Опытный форвард продлил голевую серию до шести поединков. На этом отрезке Калверт-Льюин забил 7 мячей. Он стал первым футболистом Лидса времен АПЛ с такой результативностью.

Последний раз 6-матчевая голевая серия в рядах йоркширцев была еще в сезоне 1959/60. Тогда нетипичное достижение покорилось Джону Макколу.

Кстати, украинец Тимур Тутеров впервые попал в заявку Сандерленда на поединок АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Лидс доминик калверт-льюин

