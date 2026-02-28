Стычка в матче Оклахома - Денвер. Йокич взбесился из-за грязного приема Дорта

Во время матча Оклахома - Денвер произошёл эпизод, который привёл к техническому замечанию от судьи, а один из игроков получил фол второй степени.

В игре баскетболист Оклахомы Лугенц Дорт сделал подножку центровому Николе Йокичу. Серб сразу же упал на пол после фола от форварда, а затем пошёл разбираться с Дортом.

Во время стычки между сербом и канадцем ещё один форвард Тандер Джейлин Уильямс вмешался между ними, но позже Йокич уже сцепился и с Уильямсом.

По итогам эпизода судьи выписали Дорту фол второй степени, а Йокич и Уильямс получили технические замечания.

