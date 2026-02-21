iSport.ua
Денвер установил три рекорда франшизы за одну игру

Исторический матч для Наггетс.
Сегодня, 10:29
Денвер Наггетс / Getty Images
В ночь на субботу, 21 февраля, Денверу удалось одолеть Портленд. Кроме того, Наггетс установили несколько рекордов за игру.

Команда смогла набрать наибольшее количество очков в гостях за всю историю клуба.

Кроме того, Денвер сумел победить Блейзерс с разницей +54, что стало крупнейшей победой в истории франшизы.

Еще одно достижение Наггетс это счет матча 157:103, он ранее никогда не встречался в истории НБА. Добавим, что это 3177-й уникальный счет за время существования лиги.

К слову, украинский баскетболист может закрепитьсяя в основе Бостона.

