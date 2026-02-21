Денвер установил три рекорда франшизы за одну игру

В ночь на субботу, 21 февраля, Денверу удалось одолеть Портленд. Кроме того, Наггетс установили несколько рекордов за игру.

Команда смогла набрать наибольшее количество очков в гостях за всю историю клуба.

Кроме того, Денвер сумел победить Блейзерс с разницей +54, что стало крупнейшей победой в истории франшизы.

Еще одно достижение Наггетс это счет матча 157:103, он ранее никогда не встречался в истории НБА. Добавим, что это 3177-й уникальный счет за время существования лиги.

Nuggets 157 | 103 Blazers

Final



🚨SCORIGAMI🚨



It's the 3,177th unique score in NBA history, and the 9th this season. — NBA Scorigami (@NBA_Scorigami_) February 21, 2026

