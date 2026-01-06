Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича

Тренерский штаб Денвера рассчитывает на возвращение центрового Николы Йокича перед Матчем всех звезд. Балканец должен восстановиться к середине февраля, сообщает The Athletic.

Лидер Наггетс получил травму в конце прошлого года. Медики обнаружили у Йокича гиперэкстензию левого колена. В то же время центровой избежал разрыва связок или других структурных повреждений.

Средние цифры Йокича в нынешнем сезоне – 29.6 очка, 12.2 подбора, 11 передач и 1.3 перехвата за почти 35 минут на паркете. В лазарете Денвера оказались четверо баскетболистов стартовой пятерки.

К слову, центровой Хьюстона Альперен Шенгюн получил повреждение голеностопа в противостоянии с Далласом.

