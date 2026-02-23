Фиорентина с победой над Пизой покинула зону вылета
Флорентийская Фиорентина оформила минимальную победу над Пизой в 26-м туре Серии A. Единственный мяч в поединке оформил форвард сборной Италии.
"Фиалки" зажали гостей на чужой половине со старта. Серия атак флорентийцев обеспечила быстрый гол. На 13-й минуте Кин среагировал на отскок в чужой штрафной и отправил мяч мимо вратаря.
Фиорентина могла развить успех. Моменты до перерыва упустили Фаджоли, Додо и Кин. Во второй половине возможностями не воспользовались те же Фаджоли и Кин, а также Ндур. В рядах "башен" один из немногих шансов не реализовал Куадрадо.
Благодаря победе "фиалки" покинули зону вылета. Фиорентина поднялась на 16-е место в турнирной таблице (24 очка). Тем временем Пиза – предпоследняя (15 пунктов).
Статистика матча Фиорентина – Пиза 26-го тура чемпионата Италии
Фиорентина – Пиза – 1:0
Гол: Кин, 13
Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 0.28
Владение мячом: 56 % - 44 %
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 4 - 3
Фолы: 8 - 19
