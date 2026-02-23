iSport.ua
Середняк Серии A получил нового тренера

Команда не побеждала с 1 февраля.
Сегодня, 20:27       Автор: Антон Федорцив
Роберто Д'Аверса / Getty Images
Роберто Д'Аверса / Getty Images

Итальянский Торино оперативно заменил Марко Барони. Новым наставником "быков" стал Роберто Д'Аверса, сообщает официальный сайт клуба.

Алленаторе получил контракт до конца сезона. Д'Аверса вернулся к работе после полугодовой паузы. В прошлом сезоне он вылетел из Серии A с Эмполи, а раньше тренировал Лечче, генуэзскую Сампдорию и Парму.

Торино в данный момент идет на 15-й строчке в элитном дивизионе. Команда набрала 27 очков за 26 туров. "Быки" не побеждали в трех матчах подряд – 2 поражения, 1 ничья. В прошлой кампании туринцы финишировали одиннадцатыми.

Тем временем нападающий столичной Ромы Пауло Дибала получил предложение вернуться на родину.

