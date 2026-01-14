iSport.ua
Рома неожиданно вылетела из Кубка Италии от Торино

Одним турниром меньше для Джан Пьеро Гасперини.
Сегодня, 00:25       Автор: Антон Федорцив
Торино / Getty Images
Торино / Getty Images

"Гранатовые" оформили сенсацию в 1/8 финала. Подопечные Марко Барони трижды выходили вперед и все же сумели дожать "волков".

Повел Торино на 35-й минуте – Адамс классно пробил из-за пределов штрафной под штангу. Рома отыгралась на старте второго тайма, когда Эрмосо подключился к атаке, убрал защитника и переиграл Палеари.

Однако, Адамс оперативно восстановил преимущество туринцев. На этот раз шотландец пробил Свилара из центра штрафной после второго ассиста Влашича. Надежду римлянам ударом головой под занавес встречи дал дебютант Арена.

Но последнее слово было за Торино. На 90-й минуте Илькхан сыграл на добивании после углового – 2:3 в итоге! Соперником команды Барони в четвертьфинале станет миланский Интер.

Статистика матча Рома – Торино 1/8 финала Кубка Италии

Рома – Торино – 2:3
Голы: Эрмосо, 46, Арена, 81 – Адамс, 35, 52, Илькхан, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.81 - 1.24
Владение мячом: 61 % - 39 %
Удары: 10 - 10
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 10 - 17

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома торино Кубок Италии

