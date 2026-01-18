iSport.ua
Рома с голом новичка легко обыграла Торино

Дониэлл Мален удачно стартовал в новом клубе.
Сегодня, 20:59       Автор: Андрей Безуглый
Дониэлл Мален / Getty Images
Дониэлл Мален / Getty Images

В воскресенье, 18 января, Торино принимал дома Рому. Артем Довбик пропустил этот поединок из-за травмы.

Матч стал идеальным дебютом для новичка римлян Дониэлла Малена. Нидерландец открыл счет уже на 23-й минуте, однако в эпиход вмешался VAR, что не помешало Малену забить еще раз уже спустя пару минут.

Рома провела очень сильный первый тайм, однако сумела забить лишь один гол.

Во второй половине встречи римляне больше были нацелены на сохранение преимущества, а потому моментов стало ощутимо меньше. Торино так и не смог воспользоваться предоставленным соперником пространством.

Гости же забили еще один мяч благодаря мастерству Дибалы и увезли из Турина три очка.

Торино - Рома 0:2
Голы: Мален, 26, Дибала, 72

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома торино

