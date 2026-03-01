Рома и Ювентус устроили жаркую перестрелку

В воскресенье, 1 марта, Рома принимала дома Ювентус.

Рома провела ударный старт матча, создав несколько моментов, которые соперник с трудом отразил. Счет удалось открыть лишь на 39-й минуте, с ударом Франка Перин не справился.

Как оказалось, самое интересное команды приберегли на второй тайм. Уже на старте Консейсау в касание отправил мяч в девятку. Рома ответила через пять минут голом Ндики.

А затем Мален на добивании обеспечил Роме комфортное преимущество. На 78-й минуте уже Бога был успешен на подборе и вернул Ювентус в игру. А в компенсированное время Гатти спас матч для туринцев, забив третий мяч.

Рома - Ювентус 3:3

Голы: Франка, 39, Ндика, 54, Мален. 65 - Консейсау, 49, Бога, 78, Гатти. 90+3

