Рома и Ювентус устроили жаркую перестрелку

Федерико Гатти спас туринцев от поражения.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Рома - Ювентус / Getty Images
В воскресенье, 1 марта, Рома принимала дома Ювентус.

Рома провела ударный старт матча, создав несколько моментов, которые соперник с трудом отразил. Счет удалось открыть лишь на 39-й минуте, с ударом Франка Перин не справился.

Как оказалось, самое интересное команды приберегли на второй тайм. Уже на старте Консейсау в касание отправил мяч в девятку. Рома ответила через пять минут голом Ндики.

А затем Мален на добивании обеспечил Роме комфортное преимущество. На 78-й минуте уже Бога был успешен на подборе и вернул Ювентус в игру. А в компенсированное время Гатти спас матч для туринцев, забив третий мяч.

Рома - Ювентус 3:3
Голы: Франка, 39, Ндика, 54, Мален. 65 - Консейсау, 49, Бога, 78, Гатти. 90+3

