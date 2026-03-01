Лион Яремчука уступил Марселю

В воскресенье, 1 марта, Лиона Романа Яремчука отправился в гости к Марселю.

И сразу же гости повели в счете после комбинации Эндрика и Толиссо. Затем команды обменялись моментами, и игра затихла.

Перед самым перерывом Яремчук мог забивать второй, но Рулли отразил удар украинца. На перерыв команды ушли при минимальном преимущество Лиона.

Со стартом второго тайма Толиссо забил еще гол, но вмешался VAR. Марсель ответил пушечным ударом Пайшао точно в девятку.

Итог матча определился на границе 80-й минуты. Сначала Лион усилиями Эндрика забил еще один гол, но сразу же Марсель ответил голом Обамеянга.

Однако Марсель дома не планировал просто так отпускать победу и все же сумел додавить соперника. В компенсированное время Обамеянг оформил дубль и принес очки своему клубу.

Марсель - Лион 3:2

Голы: Пайшао, 52, Обамеянг, 81, 90+1 - Толиссо, 3, Имбер, 76

