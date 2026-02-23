iSport.ua
Нападающий Байера заинтересовал грандов Серии A

Нидерландец недавно играл на родине.
Вчера, 22:30       Автор: Антон Федорцив
Эрнест Поку / Getty Images
Эрнест Поку / Getty Images

Вингер леверкузенского Байера Эрнест Поку заинтересовал ведущие клубы Италии. Наполи и туринский Ювентус положили глаз на крайнего нападающего, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Партенопейцы" и "бьянконери" уже мониторят выступления воспитанника АЗ Алкмаар. Поку только летом перебрался в Бундеслигу. Тем не менее, он сумел быстро пробиться в основную обойму "фармацевтов".

В нынешнем сезоне Поку сыграл 36 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и совершил 9 ассистов. Контракт вингера с Леверкузеном действует до лета 2030 года. Он защищал цвета сборной Нидерландов разных возрастов до U-21.

К слову, итальянская Фиорентина покинула зону вылета Серии A.

