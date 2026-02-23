iSport.ua
Ювентус попытается сохранить в составе Влаховича

Туринский клуб предложит новый контракт сербскому форварду.
Сегодня, 15:43       Автор: Игорь Мищук
Душан Влахович / Getty Images
Ювентус надеется продолжить сотрудничество с нападающим Душаном Влаховичем.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринский клуб инициировал проведение в марте встречи с агентом 26-летнего футболиста, на которой предложит игроку подписать новый контракт.

Читай также: Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона?

Действующее соглашение с форвардом истекает в июне 2026 года.

Отметим, что сейчас Влахович восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра, которую он получил в начале декабря и был прооперирован.

В нынешнем сезоне сербский нападающий провел за Ювентус 17 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бесплатно подписать Влаховича рассчитывает Милан.

