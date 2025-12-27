Милан нацелился на бесплатный трансфер нападающего Ювентуса

Форвард туринского Ювентуса Душан Влахович попал в сферу интересов Милана. Итальянский гранд пополнил список претендентов на балканца, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Недавно агент нападающего Дарко Ристич якобы встретился со спортивным директором "россонери" Игли Таре. Милан в январе сможет заключить предварительный контракт с Влаховичем. Серб не продлил договор с Юве.

В этом сезоне Влахович провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Ряды "Старой синьоры" форвард пополнил в зимнее трансферное окно-2022. Ранее он выступал за итальянскую фиорентину и белградский партизан.

Кстати, итальянский Наполи обратил внимание на хавбека мюнхенской Баварии.

