Мазурчук установил третий лучший результат в истории Украины в лыжном двоеборстве

Александр Шумбарец улучшил позицию на одну.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Мазурчук / Getty Images
Дмитрий Мазурчук / Getty Images

На Олимпиаде в Милане состоялись соревнования по лыжному двоеборству.

Украину в этом виде спорта представляли Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец. После прыжков с нормального трамплина украинцы остановились в шаге от топ-30.

Вторым этапом стала гонка на 10 км. Оба спортсмена сумели улучшить свои показатели, однако ненамного. Шумбарец поднялся на одну позицию, став 30-м, а вот Мазурчук сумел подняться до 27-го места.

Таким образом украинец установил третий лучший результат в истории Украины. Обладатеми рекорда является Дмитрий Просвирин, занявший 16-е место в 1994 году.

Финал лыжного двоеборья. Нормальный трамплин/10 км (мужчины)

  1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) — 29:59,4 минуты
  2. Йоханнес Лампартер (Австрия) +1,0
  3. Ээро Хирвонен (Финляндия) +2,5

...

27. Дмитрий Мазурчук (Украина) +4:58,5
30. Александр Шумбарец (Украина) +6:14,7

