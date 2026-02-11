Мазурчук установил третий лучший результат в истории Украины в лыжном двоеборстве

На Олимпиаде в Милане состоялись соревнования по лыжному двоеборству.

Украину в этом виде спорта представляли Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец. После прыжков с нормального трамплина украинцы остановились в шаге от топ-30.

Вторым этапом стала гонка на 10 км. Оба спортсмена сумели улучшить свои показатели, однако ненамного. Шумбарец поднялся на одну позицию, став 30-м, а вот Мазурчук сумел подняться до 27-го места.

Таким образом украинец установил третий лучший результат в истории Украины. Обладатеми рекорда является Дмитрий Просвирин, занявший 16-е место в 1994 году.

Финал лыжного двоеборья. Нормальный трамплин/10 км (мужчины)

Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) — 29:59,4 минуты Йоханнес Лампартер (Австрия) +1,0 Ээро Хирвонен (Финляндия) +2,5

...

27. Дмитрий Мазурчук (Украина) +4:58,5

30. Александр Шумбарец (Украина) +6:14,7

