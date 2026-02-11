Две украинки финишировали в топ-20 индивидуальной гонки
На Олимпиаде в Милане состоялась индивидуальная гонка женская гонка в биатлоне.
В старте приняли участие четверо украинок - Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарья Чалик и Юлия Джима.
Первые восемь рубежей трое украинок прошли без промахов, только Меркушина допустила одну ошибку. Однако потом промахиваться стали все.
Перед самым финишом Меркушиной удалось опередить Дмитренко и занять рекордное для 17-е место. Кристина финишировала сразу за соотечественницей.
А вот Юлия Джима и Дарья Чалик не сумели пробиться в топ-40.
Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины
- Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+0) 41:25.6
- Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+0) +53.1
- Лора Христова (Болгария, 0+0+0+0) +1:04.5
- Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:17.4
- Доротея Вирер (Италия, 0+1+0+0) +1:33.9
- Камилла Бене (Франция, 0+0+0+1) +1:36.7
...
17. Александра Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +2:48.3
18. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+1) +2:50.5
Юлия Джима (Украина, 0+0+0+3) +5:15.7
Дарья Чалик (Украина, 1+1+1+0)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!