Две украинки финишировали в топ-20 индивидуальной гонки

На Олимпиаде в Милане состоялась индивидуальная гонка женская гонка в биатлоне.

В старте приняли участие четверо украинок - Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарья Чалик и Юлия Джима.

Первые восемь рубежей трое украинок прошли без промахов, только Меркушина допустила одну ошибку. Однако потом промахиваться стали все.

Перед самым финишом Меркушиной удалось опередить Дмитренко и занять рекордное для 17-е место. Кристина финишировала сразу за соотечественницей.

А вот Юлия Джима и Дарья Чалик не сумели пробиться в топ-40.

Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины

Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+0) 41:25.6 Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+0) +53.1 Лора Христова (Болгария, 0+0+0+0) +1:04.5 Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:17.4 Доротея Вирер (Италия, 0+1+0+0) +1:33.9 Камилла Бене (Франция, 0+0+0+1) +1:36.7

...

17. Александра Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +2:48.3

18. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+1) +2:50.5

Юлия Джима (Украина, 0+0+0+3) +5:15.7

Дарья Чалик (Украина, 1+1+1+0)

