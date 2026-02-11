iSport.ua
Две украинки финишировали в топ-20 индивидуальной гонки

Александра Меркушина установила личный рекорд.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Александра Меркушина / Getty Images
Александра Меркушина / Getty Images

На Олимпиаде в Милане состоялась индивидуальная гонка женская гонка в биатлоне.

В старте приняли участие четверо украинок - Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарья Чалик и Юлия Джима.

Первые восемь рубежей трое украинок прошли без промахов, только Меркушина допустила одну ошибку. Однако потом промахиваться стали все.

Перед самым финишом Меркушиной удалось опередить Дмитренко и занять рекордное для 17-е место. Кристина финишировала сразу за соотечественницей.

А вот Юлия Джима и Дарья Чалик не сумели пробиться в топ-40.

Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины

  1. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+0) 41:25.6
  2. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+0) +53.1
  3. Лора Христова (Болгария, 0+0+0+0) +1:04.5
  4. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:17.4
  5. Доротея Вирер (Италия, 0+1+0+0) +1:33.9
  6. Камилла Бене (Франция, 0+0+0+1) +1:36.7

...

17. Александра Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +2:48.3
18. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+1) +2:50.5
Юлия Джима (Украина, 0+0+0+3) +5:15.7
Дарья Чалик (Украина, 1+1+1+0)

