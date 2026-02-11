iSport.ua
Середняк УПЛ подписал полузащитника Шахтера

Воспитанник "горняков" не смог пробиться в основу.
Сегодня, 17:44
Антон Глущенко / ФК Кудровка
Антон Глущенко / ФК Кудровка

Кудровка презентовала очередного новичка. К команде присоединился хавбек Антон Глущенко, сообщает официальный сайт клуба.

Украинца арендовали до конца сезона. Глущенко остается на контракте с донецким Шахтером до лета 2028 года. В позапрошлом сезоне он ездил в полтавскую Ворсклу на правах полугодовой аренды.

В нынешней кампании Глущенко провел 5 поединков, в которых оформил 1 гол. Уроженец Харькова может сыграть на обоих флангах и закрыть позицию атакующего полузащитника. В составе молодежной сборной Украины он сыграл 3 матча.

К слову, харьковский Металлист 1925 оформил трансфер таланта из Бразилии.

