ЛНЗ минимально одолел Шахтер в спарринге

"Семенники" не зря идут в лидерах Премьер-лиги.
Сегодня, 18:24       Автор: Антон Федорцив
Шахтер – ЛНЗ / ФК ЛНЗ
На стартовом отрезке инициативу захватили "горняки". Однако, до острых моментов дело не дошло. Далее постепенно подопечные Виталия Пономарева отодвинули игру подальше от собственных ворот.

В первой половине соперники упустили по моменту. Хавбек ЛНЗ Ноникашвили не смог замкнуть дальнюю штангу перспективную передачу партнера. С ударом Назарины со штрафного с отскоком справился Паламарчук.

На старте второго тайма ЛНЗ повел в счете. Помог "семенникам" стандарт. Лидер команды Яшари подал штрафной, а Ноникашвили выиграл верховую борьбу для Горина. Последний мощным ударом переиграл Ризныка.

Шахтер создал моменты, чтобы забить в ответ. Однако, Цуканову не хватило точности после выстрела с линии штрафной. Зато на удар Бондаренко в дальний угол среагировал Паламарчук – 0:1 в итоге.

Контрольный матч
Шахтер – ЛНЗ – 0:1
Гол: Горин, 53

Шахтер (1-й тайм): Ризнык – Тобиас, Грам, Бондарь, Азарови – Назарина, Гомес, Феррейра – Мейреллиш, Обах, Элиас

ЛНЗ (1-й тайм): Паламарчук, Ассинор, Дидык, Горин, Яшари, Кузык, Муравский, Ноникашвили, Пасич, Рябов, Твердохлиб

