iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер запланировал два спарринга с грузинскими командами

"Горняки" добавили новых соперников в расписание контрольных матчей на сборах.
Сегодня, 13:44       Автор: Игорь Мищук
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Шахтер назвал еще двух соперников, с которыми проведет спарринги на тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "горняков", команда встретится в контрольных матчах с грузинскими клубами.

Читай также: Шахтер объявил о продлении контракта с бразильским легионером

В пятницу, 13 февраля, Шахтер сыграет против вице-чемпиона Грузии Дилы. Матч начнется в 10:00 по киевскому времени.

Позже в тот же день "оранжево-черные" проведут контрольный поединок с новичком грузинской высшей лиги Рустави. Начало встречи запланировано на 16:00 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Шахтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дила

Статьи по теме

Шахтер объявил о продлении контракта с бразильским легионером Шахтер объявил о продлении контракта с бразильским легионером
Шахтер запланировал спарринг с текущим лидером УПЛ Шахтер запланировал спарринг с текущим лидером УПЛ
Шахтер одолел Ригу в контрольном поединке Шахтер одолел Ригу в контрольном поединке
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
Украина15:10
Женская сборная Украины получила новую главную тренерку
Олимпийские игры14:42
Стало известно состояние олимпийской чемпионки, которая упала на скоростном спуске
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK