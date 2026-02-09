Шахтер запланировал два спарринга с грузинскими командами

"Горняки" добавили новых соперников в расписание контрольных матчей на сборах.

Шахтер назвал еще двух соперников, с которыми проведет спарринги на тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "горняков", команда встретится в контрольных матчах с грузинскими клубами.

В пятницу, 13 февраля, Шахтер сыграет против вице-чемпиона Грузии Дилы. Матч начнется в 10:00 по киевскому времени.

Позже в тот же день "оранжево-черные" проведут контрольный поединок с новичком грузинской высшей лиги Рустави. Начало встречи запланировано на 16:00 по Киеву.

