Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы

Подопечные Арды Турана пропустили быстрый мяч. Уже на 2-й минуте Кунде запрессинговал Фесюна, отобрал мяч у кипера и отправил в незащищенные ворота. Шахтер ответил на пропущенный полным захватом инициативы.

Впрочем, к середине тайма "горняки" лишь обменялись моментами с Гросашпахом. Феррейра после отбора пробил выше ворот. А вот в ответной атаке Фесюна подстраховала перекладина!

Во второй половине наиболее активными были Бондаренко и Педриньо. Обоим не хватило точности при попытках забить из игры. Зато бразилец на 71-й минуте реализовал одиннадцатиметровый, который заработал Обах.

Но вырвать победу Шахтеру было не суждено. Более того, под занавес поединка "горняки" пропустили во второй раз. Это Майер получил передачу в штрафную и элегантно перебросил над Твардовским – 1:2 в итоге.

Контрольный матч

Шахтер – Гросашпах – 1:2

Голы: Педриньо, 71 (пенальти) – Кунде, 2, Майер, 89

Шахтер (1-й тайм): Фесюн – Петряк (Конопля, 30), Грам, Матвиенко, Азарови – Назарина, Гомес (Очеретько, 30), Изаки, Феррейра, Невертон – Элиас (Мейреллиш, 30)

