iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы

"Горняки" потерпели поражение от немецкого клуба.
Сегодня, 18:00       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / ФК Шахтер
Шахтер / ФК Шахтер

Подопечные Арды Турана пропустили быстрый мяч. Уже на 2-й минуте Кунде запрессинговал Фесюна, отобрал мяч у кипера и отправил в незащищенные ворота. Шахтер ответил на пропущенный полным захватом инициативы.

Впрочем, к середине тайма "горняки" лишь обменялись моментами с Гросашпахом. Феррейра после отбора пробил выше ворот. А вот в ответной атаке Фесюна подстраховала перекладина!

Во второй половине наиболее активными были Бондаренко и Педриньо. Обоим не хватило точности при попытках забить из игры. Зато бразилец на 71-й минуте реализовал одиннадцатиметровый, который заработал Обах.

Но вырвать победу Шахтеру было не суждено. Более того, под занавес поединка "горняки" пропустили во второй раз. Это Майер получил передачу в штрафную и элегантно перебросил над Твардовским – 1:2 в итоге.

Контрольный матч
Шахтер – Гросашпах – 1:2
Голы: Педриньо, 71 (пенальти) – Кунде, 2, Майер, 89

Шахтер (1-й тайм): Фесюн – Петряк (Конопля, 30), Грам, Матвиенко, Азарови – Назарина, Гомес (Очеретько, 30), Изаки, Феррейра, Невертон – Элиас (Мейреллиш, 30)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе
Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А
Шахтер назвал первых соперников на тренировочном сборе в Турции Шахтер назвал первых соперников на тренировочном сборе в Турции
Звёздный хавбек вернулся в общую группу Шахтёра Звёздный хавбек вернулся в общую группу Шахтёра

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Монако продал вундеркинда в Саудовскую Аравию
ЧМ-202618:49
Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу
Европа18:22
Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной
Украина18:00
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы
Европа17:29
Рома собралась убрать Довбика из заявки
Европа17:27
Главный тренер Лиона - об Яремчуке: Это настоящий нападающий
Лига Чемпионов16:59
Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов 2029 года
Бокс16:31
Уайлдер объяснил, почему выбрал Чисору вместо Усика
НБА15:54
Лейкерс готовятся расстаться со своим лидером этим летом
Бокс15:27
Zuffa Boxing анонсирует бой Фьюри vs Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK