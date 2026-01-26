Звёздный хавбек вернулся в общую группу Шахтёра

Марлон Гомес вернулся в общую группу команды после травмы, сообщает Шахтер.

Бразильский хавбек с начала тренировочных сборов донецкой команды в Турции работал по индивидуальной программе.

Однако в понедельник, 26 января,пресс-служба "горняков" сообщила, что игрок вернулся в общую группу и провел тренировку с командой.

В этом сезоне в УПЛ 22-летний полезащитник отыграл 15 матчей и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

