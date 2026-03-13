Динамо - Оболонь 2:1: обзор матча и результат игры 13.03.2026
В пятницу, 13 марта, Динамо принимало на своем поле Оболонь в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.
Команда Игоря Костюка пропустила первой, однако сумела одержать итоговую волевую победу в киевском дерби со счетом 2:1.
Все голы в этом противостоянии пришлись на первый тайм. Динамо владело преимуществом, однако повести в счете удалось Оболони. На 20-й минуте после навеса в штрафную и скидки от Ивана Нестеренко Денис Устименко со второй попытки отправил мяч в сетку.
Однако на 31-й минуте "бело-синие" получили право на пенальти после того, как мяч попал в руку Руслану Черненко в штрафной "пивоваров". Удар с одиннадцатиметровой отметки успешно реализовал Андрей Ярмоленко, забив тем самым свой 118-й гол в УПЛ. Этот мяч позволил вингеру Динамо обойти Евгения Селезнева и подняться на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины.
А под конец тайма хозяева поля повели в матче усилиями Матвея Пономаренко, который после передачи от Александра Пихаленка переиграл голкипера на углу вратарской. Нападающий отличился уже своим восьмым голом и сравнялся с лидерами бомбардирской гонки нынешнего сезона.
Во второй половине встречи Динамо контролировало ход игры, однако увеличить преимущество не удалось.
Набрав 38 очков, Динамо поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ, опередив на два балла Полесье. Житомиряне свой матч 20-го тура с Кривбассом проведут в субботу, 14 марта. Оболонь идет на 11-й позиции, имея в своем активе 21 пункт.
Статистика матча Динамо - Оболонь 20-го тура чемпионата Украины
Динамо - Оболонь 2:1
Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 - Устименко, 20
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 17 - 3
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 12 - 0
Фолы: 11 - 11
Динамо: Нещерет - Коробов (Тымчик, 46), Биловар (Попов, 84), Михавко, Вивчаренко - Пихаленок (Буяльский, 70), Бражко, Яцик (Михайленко, 79) - Ярмоленко (Волошин, 70), Пономаренко, Редушко.
Оболонь: Федоривский - Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 86), Ломницкий, Семенов, Шевченко - Нестеренко, Волохатый, Черненко (Кулаковский, 69), Прокопенко (Теслюк, 86) - Устименко (Суханов, 69).
Предупреждения: Шевченко, Фещенко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!