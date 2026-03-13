Динамо - Оболонь 2:1: обзор матча и результат игры 13.03.2026

В пятницу, 13 марта, Динамо принимало на своем поле Оболонь в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Игоря Костюка пропустила первой, однако сумела одержать итоговую волевую победу в киевском дерби со счетом 2:1.

Читай также: Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко превзошел Селезнева и поднялся на чистое третье место

Все голы в этом противостоянии пришлись на первый тайм. Динамо владело преимуществом, однако повести в счете удалось Оболони. На 20-й минуте после навеса в штрафную и скидки от Ивана Нестеренко Денис Устименко со второй попытки отправил мяч в сетку.

Однако на 31-й минуте "бело-синие" получили право на пенальти после того, как мяч попал в руку Руслану Черненко в штрафной "пивоваров". Удар с одиннадцатиметровой отметки успешно реализовал Андрей Ярмоленко, забив тем самым свой 118-й гол в УПЛ. Этот мяч позволил вингеру Динамо обойти Евгения Селезнева и подняться на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины.

А под конец тайма хозяева поля повели в матче усилиями Матвея Пономаренко, который после передачи от Александра Пихаленка переиграл голкипера на углу вратарской. Нападающий отличился уже своим восьмым голом и сравнялся с лидерами бомбардирской гонки нынешнего сезона.

Во второй половине встречи Динамо контролировало ход игры, однако увеличить преимущество не удалось.

Набрав 38 очков, Динамо поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ, опередив на два балла Полесье. Житомиряне свой матч 20-го тура с Кривбассом проведут в субботу, 14 марта. Оболонь идет на 11-й позиции, имея в своем активе 21 пункт.

Статистика матча Динамо - Оболонь 20-го тура чемпионата Украины

Динамо - Оболонь 2:1

Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 - Устименко, 20

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 17 - 3

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 12 - 0

Фолы: 11 - 11

Динамо: Нещерет - Коробов (Тымчик, 46), Биловар (Попов, 84), Михавко, Вивчаренко - Пихаленок (Буяльский, 70), Бражко, Яцик (Михайленко, 79) - Ярмоленко (Волошин, 70), Пономаренко, Редушко.

Оболонь: Федоривский - Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 86), Ломницкий, Семенов, Шевченко - Нестеренко, Волохатый, Черненко (Кулаковский, 69), Прокопенко (Теслюк, 86) - Устименко (Суханов, 69).

Предупреждения: Шевченко, Фещенко.

