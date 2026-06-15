Трамп примет участие в церемонии награждения ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп намерен поучаствовать в церемонии награждения ЧМ-2026, пишет talkSPORT.

Издание утверждает, что политик сам запросил у ФИФА возможность лично вручить Кубок мира победившей команде.

Там не стали отклонять предложение Трампа. А то, останется ли он с победителем на церемонии или вернется к другим официальным лицам, предоставили решать ему самому.

Ожидается, что Трамп будет праздновать с командой так, как праздновал с Челси на КЧМ-2026.

Инфантино же выдал Трампу полный карт-бланш, заявив, что президент может вручить Кубок любым удобным для него способом.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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